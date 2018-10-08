Özge Ulusoy fotoğrafları sildi Hakan Akkaya ‘Kızı verdik’ dedi

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Hacı Sabancı ayrılığı sonrasında uzun bir süre yeni bir aşkla adı anılmayan Özge Ulusoy, geride bıraktığımız haftalarda yeni sevgilisi Lundholm ile katıldığı bir davette çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış ve magazin gündemini karıştırmıştı. Ulusoy sonrasında sevgilisini İstanbul’da ağırlamış ve mutluluk pozları vermişti. Ancak şaşırtıcı olan Ulusoy’un bu mutluluk karelerini sosyal medya hesabından silmesi oldu. Herkes bu hareketi ikilinin ayrıldığı şeklinde yorumladı.

ULUSOY AŞK SORULARINA KAÇAMAK YANITLAR VERMİŞTİ

Fotoğrafları silme olayı olmadan bir süre önce Özge Ulusoy, manken arkadaşlarıyla bir açılışa katılmış ve burada kendisine yöneltilen soruları yanıtlamıştı. Manken Özge Ulusoy, İvana Sert ve Hakan Akkaya, önceki gün Osmanbey’de bir kumaş firmasının mağaza açılına katıldı. Firma sahibi Mehmet Bilgen ile birlikte açılış kurdelesini kesen Ulusoy, Sert ve Akkaya daha sonra mağazayı dolaşıp kumaşları incelediler. Gelinlik kumaşı inceleme sırasında Özge Ulusoy, kumaşlardan uzaklaşıp renkli kumaşlara bakmayı tercih ederken “Beyazlardan kaçmadım. Renkli giyinmeyi sevdiğim için renkli kumaşlara baktım” dedi.

Daha sonra hep birlikte kameraların karşısına geçen Özge Ulusoy, İvana Sert ve Hakan Akkaya basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni sevgilisi Joaquim Lundholm hakkındaki sorular nedeniyle ünlü manken, zor anlar yaşadı. Londra’da yaşayan sevgilisi Joaquim Lundholm ile olan beraberliğini duyuran Ulusoy’a “Düğün ne zaman?” sorusuna “Yok artık daha neler. Arkadaşlar bunları konuşmak için henüz çok erken. Şunu söyleyebilirim sadece her şey yolunda” dedi.

“DAMAT ADAYIMIZI ÇOK BEĞENDİK, VERDİK KIZI”

Tam o sırada araya giren Hakan Akkaya, “Arkadaşlar damat adayı hakkında biraz bilgi vereyim size. Damat adayımızı çok beğendik. Çok yakışıklı. Birbirlerine de çok yakıştılar. Huyu da güzel. Biz onayladık ve hatta verdik kızı. Biz bu süreci uzun süreden beri biliyoruz. Özge bu konularda yoğurdu öfleyerek yiyen arkadaşlarımızdan. Emin olduktan sonra ortaya çıktılar” dedi. Sevgilisi hakkında konuşmaktan kaçınan ve sesiz kalmayı tercih eden Özge Ulusoy,”Şuanda çok utandım” demekle yetindi. İvana Sert’e yöneltilen evlilik sorusuna “Ben evlilik sayfasını kapattım hayatımda. Arkadaş olabilirim sadece” diye cevap verdi.