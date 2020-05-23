Özkan Uğur, sosyal medyadaki iddialara yanıt verdi. Türkiye’nin en önemli ve köklü gruplarından olan MFÖ’nün solisti Özkan Uğur sosyal medyadaki öldü iddiaları sonrasında Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. Peki Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur kaç yaşında?

ÖZKAN UĞUR’DAN ÖLDÜ İDDİALARINA YANIT!

Özkan Uğur, sosyal medya hesabından öldü iddiaları sonrası bir mesaj paylaştı. Özkan Uğur, “Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Herkese iyi bayramlar. Sevgiler” açıklamalarında bulundu.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Evli ve bir çocuk babası olan Özkan Uğur 17 Ekim 1953 de doğdu,dört kardeşin en küçüğü olan Uğurun müzikteki yeteneği daha küçük yaşlarda ortaya çıktı.

1970 yılında daha 17 yaşında Barış Manço Kurtulan Ekspres'te bas gitar çalarak profesyonel müzik yaşamına atıldı. Edip Akbayram Dostlar, Ersen Dadaşlar'la çalıştı.

Aynı yılın sonlarına doğru Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in yer aldığı Kaygısızlar grubuna girdi.

1974 yılında İPUCU 5 lisi adıyla kurulan yeni grupta yer aldı.

1979 sonunda askeri görevini tamamlayan Özkan Uğur 1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un “Şahları da vururlar” ve “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı” adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1984te,Ferhan Şensoydan ayrıldıktan sonra MFÖ olarak yoluna devam etti.

1997 yılında Yavuz Turgul'un “Eşkiya” filminde ilk oyunculuk kariyeyi başladı.1998-1999-2000 sezonlarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda “Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor” adlı oyunda konuk sanatçı olarak yer aldı.

1999da “Aganigi-Naganigi” fındık tanıtım filmiyle, oyuncuktaki başarısı daha da geniş kitlelere ulaştı.

“İkinci Bahar”, “Yeter Anne” ”Cennet Mahallesi” adlı televizyon dizilerinde oyunculuk yeteneği ile tüm tv ızleyicilerinin beğenisini kazanan Uğur “Ağırlığınca Altın” ve Özkan la Kaç Para adlı yarışma programlarında oldukça başarılı bir sunuculuk örneği gösterdi

Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı “Komiser Şekspir” filmindeki rolü oyunculuktaki başarısını birkez daha kanıtladı.

Gişe hasılat rekorları kıran Gora adlı filmindeki rolü ile Uğur sinema severlerden büyük beğeni topladı.