Özlem Ada Şahin kimdir? Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’in hayatı…

Özlem Ada Şahin'in hayat hikayesi son gelişmelerle beraber merak ediliyor. Özlem Ada Şahin küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar verdi ve birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı. Daha sonra dizilerde de rol alan Özlem Ada Şahin'in hayat hikayesi...

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Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin kimdir sorusu son gelişmelerle beraber gündemden düşmüyor. a Şahin, gündemdeki haberler ardından en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Eski manken olan Özlem Ada Şahin, 2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre'nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosunda yer almıştı. Özlem Ada Şahin, 2016 yılında uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Berkay'la nikah masasına oturdu. Çiftin Arya isminde bir kızı var.

ÖZLEM ADA ŞAHİN KİMDİR? İŞTE HAYAT HİKAYESİ…

Anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Yugoslavya kökenli olan Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okuyan Özlem Ada Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bunun yanı sıra İspanyolca eğitimi de almaktadır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar verdi ve birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı.