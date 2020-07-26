Özlem Yıldız’a sordu: Değirmenin suyu nereden geliyor?

Sunucu Özlem Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar üzerinden takipçileriyle etkileşime giriyor. Oğluyla birlikte çıktığı tatilden paylaşımlarda bulunan Yıldız, bir takipçisinin "Canım senin işin ne? Değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusuna yanıt verdi.

Takipçileri ile etkileşim halinde olan sayılı isimden biri olan sunucu Özlem Yıldız, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara gelen yorumları yakından takip ediyor.

Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ya da kendisine yapılan bir hakarete cevap vermek adına hesabını etkin bir şekilde kullanan Özlem Yıldız, bu defa kendisine yöneltilen bir soruya yanıt verdi.

Saygı sınırlarını zorlayan bir soru olmasına rağmen buna yanıt veren Özlem Yıldız ve takipçisi arasında şöyle bir diyalog oluştu: