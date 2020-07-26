Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Özlem Yıldız’a sordu: Değirmenin suyu nereden geliyor?
Özlem Yıldız’a sordu: Değirmenin suyu nereden geliyor?
Sunucu Özlem Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar üzerinden takipçileriyle etkileşime giriyor. Oğluyla birlikte çıktığı tatilden paylaşımlarda bulunan Yıldız, bir takipçisinin "Canım senin işin ne? Değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusuna yanıt verdi.
Magazin 26 Temmuz 2020 - 14:47

Takipçileri ile etkileşim halinde olan sayılı isimden biri olan sunucu Özlem Yıldız, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara gelen yorumları yakından takip ediyor.

Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ya da kendisine yapılan bir hakarete cevap vermek adına hesabını etkin bir şekilde kullanan Özlem Yıldız, bu defa kendisine yöneltilen bir soruya yanıt verdi.

Saygı sınırlarını zorlayan bir soru olmasına rağmen buna yanıt veren Özlem Yıldız ve takipçisi arasında şöyle bir diyalog oluştu:

Son güncelleme: 14:57 - 26.07.2020
Etiketler