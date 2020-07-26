Özlem Yıldız’a sordu: Değirmenin suyu nereden geliyor?
Takipçileri ile etkileşim halinde olan sayılı isimden biri olan sunucu Özlem Yıldız, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara gelen yorumları yakından takip ediyor.
Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ya da kendisine yapılan bir hakarete cevap vermek adına hesabını etkin bir şekilde kullanan Özlem Yıldız, bu defa kendisine yöneltilen bir soruya yanıt verdi.
Saygı sınırlarını zorlayan bir soru olmasına rağmen buna yanıt veren Özlem Yıldız ve takipçisi arasında şöyle bir diyalog oluştu: