Paparazziler ünlü isimlerden telif istiyor, dava açıyor

1960’ların efsane filmi ‘La Dolce Vita’ (Tatlı Hayat) filmini izleyenler bilir. Filmde, Marcello Rubini adında bir gazeteci, bir partiden diğerine geçerek herkesin gizli gizli fotoğraflarını çekerek haberini yapar. İşte Marcello’nun hayat verdiği bu karakter filmde ‘paparazzi’ olarak geçiyor. Filmin yapıldığı dönemde muhtemelen bu terimin tüm dünyayı bu kadar etkileyeceği pek öngörülmemiştir.

Günümüzde paparazziler, ünlü isimlerin merak edilen hayatlarını haber yapıyor. Hatta pek çoğu, çektikleri fotoğraflarla, yaptıkları haberlerle piyasaya yeni giren isimleri ünlü bile yapıyor. Tabii bir de kötü niyetliler var. Öyle ki çoğu gedikli dediğimiz paparazziler, artık genç ünlü adaylarına ‘ahlaksız teklif’te bulunuyor, onların yönlendirmesi ile birçok isim dergilerde anlık şöhrete sahip oluyordu.

Son birkaç yılda sosyal medya çağına geçmemizle birlikte herkes paparazzi oldu. Twitter ve Instagram sayesinde halktan kişiler gördükleri isimleri çekip sosyal medyada paylaşınca ve bu paylaşımlar haber olunca ünlü isimlere ulaşmak çok daha kolaylaştı. Tabii bu durum paparazzilerin işine gelmedi. Artık işler telif hakkıyla yürümeye başladı.

Çekilen fotoğrafı bir ünlü dahi paylaşsa, paparazziler telif istemeye başladı. İlk patlak Gigi Hadid ile verildi. Instagram hesabında kullandığı bir fotoğraf yüzünden davalık oldu. Üstelik paylaştığı fotoğraf kendiydi ve ünlü model sokakta çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı. Bu duruma anlam veremedi ve hayran kitlesine durumu anlattı. Olayın ne kadar absürt olduğunu söyledi.

Gigi’den sonra Bella Hadid, Jeniffer Lopez, Cardi B, Jessica Simpson, Khloe Kardashian, Emily Ratajkowski, Justin Bieber da dava edildi. Hadid, Instagram’dan yayınladığı uzunca bir mektup ile kendini savundu ve kurnazca bir hamleyle, kendisinin paparazzi fotoğraflarını kullandıkları için hayran sayfalarının da kapatıldığını sözlerine ekledi ve “Çoğu zaman görüntümden çok emin olmadığım ve paparazzilere yakalanacağımı bildiğim için evden çıkmadığım ya da zorlandığım anlar oluyor. Biliyorum, bu sizin işiniz ve ünlü olmanın doğasında böyle anlar da var. Fakat sokakta benden izin almadan fotoğrafımı çekip maddi kazanç sağlıyorsunuz ve sorun olmuyor ama bu fotoğraf bir basın organında yayınlanıp, ben de kendi sosyal medyamda kullanınca sorun oluyor. Bu adil değil” dedi.

Her ne kadar dava edilen her ünlü aynı şeyleri yazsa da, ne yazık ki yasalar önünde haklı sayılmadılar. Çünkü yasalar, kamusal alanda çekilmiş bir fotoğrafın tek sahibinin çeken kişi olduğunu söylüyor. Tüm üçüncü partilerin kullanımı da o kişiye ödenen telife ve alınan yazılı ya da sözlü izne bağlı.

En ilginç davalardan birini de Cardi B yaşıyor. Hatta dava hala devam ediyor. Cardi B, sokakta çekilen bir karede hamile ve o dönem, “Hamile mi, değil mi?” klişesiyle hayranlarını oyalıyor. Üzerinde Jeremy Scott imzalı bol bir Moschino palto var. Tabii, tüm magazin basını bu kareyi kullanıyor. Marka da zaten basında yer almış fotoğrafı kendi sosyal medya hesabına taşıyor; aynı şekilde Cardi B ve Jeremy Scott da… Gün sonunda fotoğrafı çeken kişi hem markayı, hem Cardi B’yi hem de Moschino’yu dava etti.

Paparazzilerin yaylım ateşinde kalan markalar arasında Bella Hadid’in Rimowa x Off-White valiziyle çekilmiş fotoğrafını kullandığı için Off-White markası da var. Versace, Marc Jacobs ve Alexander Wang de. Alexander Wang ise durumu birkaç basamak yukarı taşımış. Pop yıldızı Dua Lipa’nın ünlü paparazzi Robert Barbera tarafından çekilen fotoğrafında giydiği, kendi tasarımı olan Mini Shirt Dress elbiseyi sadece hesabında yayınlamamış, aynı zamanda üzerinden alışveriş linki vermiş.

Şimdi paparazziler sosyal medya ortamında kendilerine yeniden yer bulmaya çalışıyorlar. Yeniliğe ve değişime zor adapte olan çoğumuz gibi onlar da bazen hırçınlaşabiliyorlar. Öyle görünüyor ki, yeni düzende köşe kapmaca oynamak ve savaşmak yerine paparazziler, ünlüler ve markalar birbirlerine zeytin dalı uzatarak beraber çalışmanın yollarını arayacaklar.