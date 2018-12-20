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Paris Hilton 2 milyon dolarlık yüzükle ilgili itirafta bulundu
Paris Hilton 2 milyon dolarlık yüzükle ilgili itirafta bulundu
Paris Hilton'un ayrıldığı nişanlısı Chris Zylka'ya 2 milyon dolarlık elmas yüzüğü geri verip vermeyeceği merak konusuyken, Hilton'un açıklaması herkesi şaşırttı...
Magazin 20 Aralık 2018 - 10:40

Sekiz yıl önce Oscar partisinde tanışan, geçtiğimiz yıl nişanlanan ve kasım ayında ayrılan Paris Hilton ve Chris Zylka’nın ilişkileri hala gündemdeki yerini koruyor.

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Paris Hilton ve Chris Zylka

Ayrılık sonrası Zylka’nın, Paris Hilton’a hediye ettiği 2 milyon dolarlık nişan yüzüğünün geri verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Her iki taraftan da açıklama gelmeyince magazin basını işin üzerine gitti ve sonunda Hilton’dan yüzükle ilgili bir itiraf geldi.

Paris Hilton, 2 milyon dolarlık elmas yüzüğü ile uzun süre gündemde kalmıştı.

Paris Hilton, 2 milyon dolarlık elmas yüzüğü ile uzun süre gündemde kalmıştı.

37 yaşındaki Hilton, katıldığı bir TV programında yüzüğün hala kendisinde olduğunu söyledi. Üstelik geri vermeyi de planlamıyor. Zira yapımı dört ay süren 20 karatlık yüzük, meğer mücevher şirketi tarafından hediye edilmiş. Nişanlı olduğu süre boyunca yüzğü parmağında taşıyarak iyi bir reklam yaptığını, dolayısıyla mücevher şirketinin milyon dolarlar kazandığını söyleyen Paris, Zylka'nın elmas yüzüğü para vererek almadığı söyledi.

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