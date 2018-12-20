Paris Hilton 2 milyon dolarlık yüzükle ilgili itirafta bulundu

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Sekiz yıl önce Oscar partisinde tanışan, geçtiğimiz yıl nişanlanan ve kasım ayında ayrılan Paris Hilton ve Chris Zylka’nın ilişkileri hala gündemdeki yerini koruyor.

Ayrılık sonrası Zylka’nın, Paris Hilton’a hediye ettiği 2 milyon dolarlık nişan yüzüğünün geri verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Her iki taraftan da açıklama gelmeyince magazin basını işin üzerine gitti ve sonunda Hilton’dan yüzükle ilgili bir itiraf geldi.

37 yaşındaki Hilton, katıldığı bir TV programında yüzüğün hala kendisinde olduğunu söyledi. Üstelik geri vermeyi de planlamıyor. Zira yapımı dört ay süren 20 karatlık yüzük, meğer mücevher şirketi tarafından hediye edilmiş. Nişanlı olduğu süre boyunca yüzğü parmağında taşıyarak iyi bir reklam yaptığını, dolayısıyla mücevher şirketinin milyon dolarlar kazandığını söyleyen Paris, Zylka'nın elmas yüzüğü para vererek almadığı söyledi.