Paris Hilton, Türk oyuncu Burak Deniz’i çok ateşli buldu!

Hilton otellerinin varisi 39 yaşındaki Paris Hilton, iş kadınlığı yönünden çok renkli yaşantısı ve yaptığı sosyal medya paylaşımları ile öne çıkan bir isim... Paris'in adı bu defa oyuncu Burak Deniz hakkında yaptığı yorumlarla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı renkli paylaşımlarla takipçilerini de yaşantısına ortak eden Paris Hilton’un radarına bu defa bir Türk oyuncu takıldı.

Partilerin aranılan yüzü Paris Hilton, Instagram’da gördüğü Burak Deniz’in fotoğraflarını Türk arkadaşı Çetin Tazeler’e gönderdi ve “Öfkeli görünüyor ama çok çekici. Ünlü biri mi?” diye sordu.

Arkadaşından ünlü olduğu cevabını alan Paris Hilton’un bu bilgileri aldıktan sonra yakışıklı oyuncu ile temasa geçip geçmediğiyse önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Burak Deniz kimdir?

17 Şubat 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmit'lidir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü mezunudur. İlk kez 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisi ile ekranlarda yer alan Deniz, 2015 yılında yayınlanan Medcezir dizisindeki Aras karakteriyle dikkatleri üstüne çekti.

Sultan, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz ve Kaçak gibi dizilerde dizilerinde rol alan Burak Deniz, şimdilerde FOX TV ekranlarında ikinci sezonu yayınlanan Bizim Hikaye adlı dizide Barış karakterine hayat vermektedir. Burak Deniz 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Burak Deniz'in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – 2018 – Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (TV Dizisi)

2015 – Medcezir (Aras) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)

2013-2014 – Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)

2012 – Sultan (Tarık) (TV Dizisi)

2011 – Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)