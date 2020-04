Pelin Akil’den ikizleri için özel satırlar

Meslektaşı Anıl Altan ile yaptığı evlilikten ikiz çocuk dünyaya getiren oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından bebekleriyle ilgili bol bol paylaşımda bulunuyor. Onlarla geçirdiği zamana dair dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Akil bu defa da onların doğum gününü kutladı.

Pelin Akil, hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

*İyi ki doğdunuz benim küçük mucizelerim. İyi ki… Ne güzel geldiniz bize. Biz de size iyi gelelim diye çabalıyoruz. Asla sizi boş bi defter olarak görüp doldurmaya çalışmıyoruz. Bir tane daha kendimizden yapmaya çalışmıyoruz, kocaman sevgimizle sizi izliyoruz, her gün yeni şeyler keşfetmenizi hayranlıkla seyrediyoruz.

*Asıl biz çok şey öğreniyoruz. Sağlıklı ve neşeli olun.Allah'tan tüm duam bundan ibaret. Bir de bize de uzun sağlıklı bir ömür versin de sizin güzel anlarınıza şahitlik edelim. Gözümün gönlümün gördüğü en güzel varlıklarsınız.

*Masumiyetiniz, cennet kokunuz, gülümsemeniz, yaratıcılığınız, gücünüz her an gözlerimi dolduruyor, en güzeli de sizi beraber izlemek, birbirinizin elini hiç bırakmayın. Attığınız her adımda, aldığınız her kararda, anneniz olarak yanınızdayım, sizi çok ama çok seviyorum.

*Öyle kelimelerle sınırlandıracak kadar değil ama, öyle böyle değil. Çok. İyi ki doğdun kelebeğim Doğa Alin'im, iyi ki doğdun papatyam Duru Lina'm.