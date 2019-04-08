Pelin Akil’in biraz ötesinde cinayet işlendi!

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu evinde geçiren Akil, geride bıraktığımız pazar günü eşiyle birlikte pazar kahvaltısına çıktı. Burada geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Akil’in instagram hikaye kısmından son yaptığı paylaşım ise takipçilerini şaşırttı. Evlerine dönüş yolunda olan çift Bağdat Caddesi’nde gerçekleşen bir cinayete tanıklık etti. Başarılı oyuncunun çok yakınımızda diye tarif ettiği saldırıda vurulan kişi hayatını kaybederken bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Pelin Akil hislerini satırlara döktü ve hesabından şu şekilde paylaştı: