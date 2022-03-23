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Pelin Batu ile Macit Bitargil boşanıyor

Oyuncu Pelin Batu, 4 yıl önce Roma'da evlendiği kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Batu, haklarında çıkan 'şiddet' iddiasını ise yalanladı.

Yayınlanma: 13:24 - 23 Mart 2022 Güncellenme:
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Pelin Batu ile Macit Bitargil boşanıyor

Oyuncu Pelin Batu’nun, kamuoyuna yansıyan haberlerde 4 yıl önce Roma’da evlendiği kalp damar cerrahı eşi Macit Bitargil’in kendisine “yoğun psikolojik baskı uyguladığı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği” gerekçesiyle iki ay uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.

“ŞİDDET ÇARPITILMIŞ VE ABARTILIDIR”

Twitter hesabından açıklama yapan Batu, iddiaları yalanlayarak “Medyada hakkımızda yer alan haberlere erişim engelli getirmek için hamlede bulundum. Boşanma aşamasında olduğumuz doğrudur ama şiddet vb. içeriği çarpıtılmış ve abartılıdır. Her şeyden önce 3.5 yaşında bir oğlumuz var ve ileride onun bu haberlerden etkilenmesini istemiyorum” dedi.

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oyuncu Pelin Batu Roma Twitter