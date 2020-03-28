Pelin Karahan:’Bedri güzel yemek yapıyor’

Sportif tarzı ile dikkat çeken Pelin Karahan. pasta satan bir mekandan pasta aldı. Çıkışta elinde pasta poşeti ile görüntülenen Pelin Karahan muhabirlere, “Oğlumuz Can üç yaşına bastı. Ona pasta almaya geldim. Dünyadaki ve ülkemizde yaşanan koronavirüsten dolayı evimizde kutlayacağız” dedi. Market alışverişi harici dışarıya çıkmadıklarını söyleyen Pelin Karahan, insanların evlerinde kalmasını ve kendilerini izole etmesi gerektiğini söyledi. Bir dönem yemek programı yapan Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın da evde mutfağa girerek güzel yemek yaptığını söyledi.