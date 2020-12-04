People dergisi yılın kişilerini seçti

People dergisi, 2020 yılı için ABD'li oyuncu George Clooney'yi, ABD'de salgınla mücadelede önemli bir isim haline gelen Dr. Anthony Fauci'yi, şarkıcı Selena Gomez ve oyuncu Regina King'i 'Yılın Kişileri' olarak seçti.

2020 People Yılın Kişileri listesi belli oldu. İşte People’a göre 2020’ye damga vuran dört isim ve ‘Yılın Kişisi’ unvanının verilme nedenleri…

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, listelerde bir numarada yer alan Rare albümü ile müzikteki başarısının yanı sıra HBO Max’taki programı Selena + Chef ile başarılı bir yemek programı sunucusu olduğunu kanıtladı. 195 milyon hayranıyla Instagram’da en çok takip edilen kişilerden biri olarak haziran ayında yükselen ırkçılık karşıtı eylem günlerinde platformunu siyah aktivistlere devretti. Bunlarla da yetinmedi. İnsanların ruh sağlığı hizmetlerine erişmesine yardımcı olmak için 10 yılda 100 milyon dolar toplama hedefiyle makyaj markası olan Rare Beauty’yi kurdu. Kendi ruh sağlığı yolculuğundan dürüstçe bahsetmesi, başkalarına yardım etme vaadi ile herkesin daha endişeli ve yalnız hissettiği bir yılda ilham verici oldu.

GEORGE CLOONEY

2020 yapımı The Midnight Sky ile Oscar için adı fısıldanmaya başlanan George Clooney, kendi adını taşıyan Adalet Vakfı ile insan hakları savunuculuğunu sürdürdü. Güçlü sesini ve platformunu siyasi ve toplumsal eşitsizliklere karşı kullanmanın yanı sıra, George Floyd’un öldürülmesinin ardından yoksul mahkumlara ve adil yargılanma hakkından mahrum bırakılanlar için çalışan Equal Justice Initiative adlı girişime 500 bin dolar, İtalya, Londra ve Los Angeles’taki Covid-19 yardım çabaları için 1 milyon dolar bağışta bulundu. Ağustos ayında Beyrut’ta meydana gelen liman patlamasının ardından Lübnanlı hayır kurumlarına da yardımda bulundu.

REGINA KING

2019 Oscar ve 2020 Emmy ödülleriyle yıldızı parlayan Regina King, ayrıca bu yıl oy verilmesi çağrılarında güçlü bir ses oldu ve polis şiddetine son verilmesi çağrısında bulundu. İlk yönetmenlik denemesi One Night in Miami’nin ardından ikinci denemesi Christmas Day ile devam edecek.

DR. ANTHONY FAUCI

Amerika’nın Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün direktörlüğünü yürüten Dr. Fauci, 2020’de ihtiyaç duyduğu doktor olmak için hareket etti ve pandemi sırasında sürekli rehberlik etti. Kendisi ve ailesi ölüm tehditleri alsa da, kamu hizmetine kendini adamasıyla, soğukkanlılığı ve hayat kurtaran liderliği ile güven vermeye devam etti.