Pınar Altuğ’un paylaştığı TBT corona virüsü eleştirisi aldı: Duyarsız!

Sosyal medya hesabını karantina döneminde de aktif olarak kullanan oyuncu Pınar Altuğ, perşembe günü yaptığı TBT ile yine gündem oldu. Bir takipçisi fotoğrafı yeni sanınca Altuğ'u eleştirdi.

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan’la 2015 yılında Malta’da çekildiği bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Bir takipçisi Altuğ’un şimdilerde tatil yaptığını düşünerek corona virüsü salgını olduğunu belirtti ve eleştiride bulundu.

Bu yoruma sinirlenen Altuğ, takipçisine durumu anlatmaya çalıştı. Ancak takipçisi ısrarla eleştirmeye devam edince, Pınar Altuğ ile sosyal medya kullanıcısı arasında yaşanan diyalog olay oldu.

Altuğ, takipçisinin “duyarsız” demesine yanıt verdi. Güzel oyuncu fotoğrafın 5 yıl öncesine ait olduğunu anlatmaya çalışırken takipçisi konuyu sürdürmeye kararlıydı. Altuğ’a bir yanıt daha veren sosyal medya kullanıcısı “size hep yorum yaparım güzel yorumlar birine bile karşılık vermediniz” dedi.



Altuğ ise “mesele olumlu olumsuz değil ki yazdığınız saçma” deyip durumu tane tane anlattı. Ancak takipçisi eleştirilerini sürdürdü ve şunları yazdı: “Ben sevdiğim insanları eleştiririm yeri gelir kızarım da her ne kadar edepsizce karşılık verse yorumuma umurumda değil”