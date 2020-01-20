Pınar Aylin ve İzzet Yıldızhan’dan Demet Akalın açıklaması

Şarkıcı Demet Akalın, katıldığı bir programda mankenlik yaptığı dönemde bazı şarkıcıların albüm yapmaması için kendisini engellemeye çalıştığını iddia etmişti. Akalın'ın bu iddiasının ardından şarkıcı Pınar Aylin ve İzzet Yıldızhan'dan açıklama geldi.

Demet Akalın, Youtube'daki ‘Acı Gerçekler' programında isim vermeden 23 yıl önce önünü kesen İzmirli bir şarkıcıdan bahsetmiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu: “Mankenlik yaparken müzik şirketi bana albüm teklif etmişti. İmza atmaya gittim, beklerken dönemin ünlü bir popçusu geldi. Beni görünce ‘Burada ne işin var?' diye sordu.” Ben de ‘Albüm için geldim' dedim. Suratı bir anda allak bullak oldu. Çıkıp gitti. 10 dakika sonra bir görevli odaya gelip ‘anlaşmanız iptal oldu' dedi. Gün geldi, devran döndü. Bu kişiyle yıllar sonra uçakta karşılaştım. Havalı bir ‘merhaba' dedim. Ne oldu, o şimdi piyasada bile yok” ifadelerini kullandı. Aklan’ın isim vermeden bahsettiği şarkıcı ise bugün çıkan iddialara cevap vermek için magazin programına bağlanan Pınar Aylin olduğu anlaşıldı.

“KİMSENİN İSİMSİZ BİR MANKENLE UĞRAŞACAK HALİ YOKTU”

Magazin programına bağlanan Pınar Aylin, “Ben Demet’i o şirkette gördüğümü hatırlamıyorum. 90’lı yıllarda herkes birbirine yardım ederdi. Ben, İzel, Deniz Seki ve Nalan birbirimize vokallik bile yapardık. O dönemde kimsenin isimsiz bir mankenle uğraşacak hali yoktu. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Uçakta Demet Akalın ile karşılaştığımızda kızıma çıkarıp yüzüğünü vermişti şimdi ne oldu? Demet Akalın’a sevgilerimi yolluyorum. Demet’e kitabımı göndereceğim okusun ona iyi gelsin” dedi.

“DEMET AKALIN HAİNDİR!”

Türkücü İzzet Yıldızhan da Pınar Aylin’den sonra canlı yayına bağlanarak şu ifadeleri kullandı: “Yıllar önce Bülent Ersoy ile program yapıyorduk. Kendisi aranıp davet edildi. ‘O varsa ben gelmem’ konusunu kendisi bana yaşattı. Kendisiyle eskiye dayalı geçimsizlik konumuz vardı onu ifşa etmem… Demet Akalın kendini hiç masum göstermesin. Kendisi de haindir. Sanatçı arkadaşları için açıklamalar yaparken; Pınar Aylin’i suçlarken kendisini masum mu gösteriyor yani?”