Prof Dr. Oktay Banlı ve Emrah’ın kartpostal helalleşmesi…

10 Mayıs'ta doğum gününü kutlayan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oktay Banlı, Twitter adresinden dikkat çekici bir açıklamada bulundu ve Emrah Erdoğan'ın 90'lı yıllara ait kartpostallarını göstererek, 'Bunlar Küçük Emrah kartpostalları. Üniversitede okurken Emrah kartpostalı satarak çok para kazandım. Bugün doğum günüm. Ölümlü dünya, belki seneyi görmem. Emrah'a teşekkür etmek istiyorum' diye yazdı. Emrah bu çağrıyı yanıtsız bırakmadı ve ikili bayramda helalleşme fırsatı buldu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla herkesin gönlünü kazanan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oktay Banlı, Twitter hesabından yaptığı doğum günü paylaşımı sonrasında bir anda dikkatleri üzerine çekti. İşte ne olduysa bu paylaşımdan sonra oldu ve Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oktay Banlı’nın paylaşımına Emrah’tan şöyle bir yanıt geldi:

‘Hocam, beni çok duygulandırdınız ve onurlandırdınız. Rabbim size sağlıklı mutlu günler nasip etsin inşallah. İyi ki varsınız sağ olun.’

“BUNLARI AĞLAYARAK YAZDIM”

Doktor Banlı, Emrah’ın yazdıkları karşısında daha da duygulanarak kendisi için çok özel bir doğum günü sürprizi olan bu anlara dair şu satırları paylaştı:

“Sevgili Emrah kardeşim umarım tanışırız ve bende kalan iki karttan birini sana hediye ederim. Çok kartını sattım hakkını helal et! Beni tanıyanlar bu hikayeyi ve sevgiyi bilir. Sevgili hemşehrim benim için güzel bir doğum günü sürpriziydi. Ağlayarak yazdım bunları varol.

BAYRAMDA HELALLEŞTİLER

Banlı, geçen cumartesi günü de isteğinin gerçekleştiğini, “Az önce Emrah Bey numaramı bulmuş, beni aradı. O kadar mutlu oldum ki. İlk anatomi kitabımı almıştım o karpostalları satarak. Hep anılarımda, dualarımda olacaksın. Hakkını helal et Emrah kardeşim. Ayağına taş değmesin” tweet'iyle duyurdu.