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Ramo’dan yeni sezon sürprizleri! Ramo İstanbul’a geliyor…
Ramo’dan yeni sezon sürprizleri! Ramo İstanbul’a geliyor…
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi ‘Ramo’ yeni sezonda hikayesine sürprizlerle İstanbul’da devam edecek.
Magazin 8 Haziran 2020 - 16:24

Corona virüs salgını sebebiyle geçtiğimiz aylarda Adana'daki çekimlerine ara veren Ramo dizisi İstanbul'a taşınan hikayesiyle Temmuz ayında yeniden sete çıkıyor.

SÜRPRİZ İSİMLER DAHİL OLACAK

İzleyenleri heyecan dolu bir bölümde bırakan dizinin hikayesinin İstanbul'a taşınmasıyla bazı karakterlere veda edilirken aksiyon ve aşk dolu yeni bölümlerde kadroya sürpriz isimler dahil olacak.

Başladığından bu yana beğeniyle izlenen dizinin yeni hikayesi ise seyirciyi şimdiden heyecanlandırıyor.

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