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Reese Witherspoon, çocuk yaşta başından geçen taciz ve saldırı olaylarını anlattı
Reese Witherspoon, çocuk yaşta başından geçen taciz ve saldırı olaylarını anlattı
Çocuk yaşta oyunculuk kariyerine başlayan Reese Witherspoon, bir dergiye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olayların üstünden yıllar geçmesine rağmen yeni yeni konuşmaya başlayan Witherspoon, çocukken sektörde başına gelenleri, "Yetişkinlerin dünyasında çocuk olmak" diyerek tanımladı.
Magazin 18 Mart 2020 - 09:27

Reese Witherspoon, oyunculuk kariyerine erken başlayan yıldızlardan biri. Çocuk yaşlarında oyuncu olmanın zorluğunu, kapak konuğu olduğu Vanity Fair dergisine anlatan Witherspoon, “Yetişkinlerin dünyasında çocuk olmak” diyerek tanımladı.

Witherspoon, başına kötü şeylerin geldiğini, saldırıya ve tacize uğradığını ve bunu kimsenin saklamadan yaptığını söyledi.

Yakın bir zamanda aynı soruları bir gazetecinin de sorduğunu belirten ünlü oyuncu, 25 yıl önce taciz edildiğinde, bu tip konuların böyle açıkça konuşulamadığını belirterek şu sözlere yer verdi: “Sosyal medya, insanlara kendilerini ifade etmek için farklı bir kapı açmış durumda. Aslında bu büyük bir güç. Maalesef çok fazla yargılayanlar var ama bu yeni çağda bastığımız yerin kaygan olmasından kaynaklı”

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