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Reyhan Pakyüz’den imaj değişikliği
Reyhan Pakyüz’den imaj değişikliği
Yeni albümüyle müzik dünyasına giriş yapan Reyhan Pakyüz 'Sabretmem' de radikal bir değişikliğe giderek koyu kahve olan saçlarını sarıya boyattı. Yeni görüntüsüyle dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya benzetilen Pakyüz, yeni imajıyla sosyal medyada beğeni topladı.
Magazin 25 Ağustos 2020 - 12:28

Şarkıcı Reyhan Pakyüz, ‘Sabretmem’de radikal bir değişikliğe giderek koyu kahve olan saçlarını sarıya boyattı.

“KLİPLERİMDE SIK SIK İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ YAPACAĞIM”

Yeni imajıyla ilgili olumlu dönüşler aldığını belirten Pakyüz, “Radikal bir karar alıp, yapılabilecek eleştirilere karşı kendimi riske attım. Ama yeni imajımı beğenerek yaptım. Sevenlerimin renkli ve eğlenceli tarafımı da görmesini istedim. Önümüzdeki dönemlerde kliplerde de imaj değişiklikleri yapacağım” diye konuştu.

Son güncelleme: 08:55 - 26.08.2020