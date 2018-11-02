Reyting sonuçları 1 Kasım: Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Muhteşem İkili yarışında galip kim?

Kasım ayının ilk gününün reyting sonuçları belli oldu. 1 Kasım reyting sonuçlarına göre total rakamlarda Bir Zamanlar Çukurova birinci oldu, ikinci sırada Fatih Portakal ile Fox Ana Haber yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisini özeti üçüncü olurken, yeni dizi Muhteşem İkili ilk bölümüyle yedinci oldu...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Reyting raporunun yayınlanmasıyla 1 Kasım tarihli en çok izlenenler belirlendi. Reyting sonuçlarının total raporuna göre, Bir Zamanlar Çukurova geceyi lider tamamladı. Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci sırada, Bir Zamanlar Çukurova özeti üçüncü sırada, Avlu dizisi dördüncü sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon başlayan Bizim Hikaye dizisi beşinci olurken, ilk bölümüyle ekrana gelen Muhteşem İkili yedinci oldu.

REYTİNG SONUÇLARI 1 KASIM

Reyting sonuçlarına göre ilk 15 şu şekilde;