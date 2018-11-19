Reyting sonuçları 18 Kasım: Savaşçı, Elimi Bırakma, Ağlama Anne rekabetinde kazanan kim oldu?

Reyting sonuçları 18 Kasım: Savaşçı, Elimi Bırakma, Ağlama Anne rekabetinde kazanan kim oldu?

Reyting sonuçlarının yayınlanmasıyla dün akşam televizyon ekranlarının en çok izlenenleri belli oldu. Dizilerin birbiriyle yarıştığı reyting yarışında, birçok yarışma program da listede yerini aldı. Savaşçı dizisi total reyting raporunda birinci oldu, O Ses Türkiye ikinci sırada yer aldı, Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. İşte 18 Kasım tarihli reyting sonuçları...

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Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla 18 Kasım tarihli reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarına göre total sırlamasında ilk beşe tek dizi girebildi. Savaşçı dizisi ilk sırada yer alırken, onu takip eden dizi ise altıncı sıradaki Elimi bırakma oldu. Yeni sezon dizileri Ağlama Anne ve Bir Litre Gözyaşı onuncu ve onbirinci sırada yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 18 KASIM

Reyting sonuçlarına göre ilk 15’e giren dizi ve programlar şu şekilde;