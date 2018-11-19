Reyting sonuçları 18 Kasım: Savaşçı, Elimi Bırakma, Ağlama Anne rekabetinde kazanan kim oldu?
Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla 18 Kasım tarihli reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarına göre total sırlamasında ilk beşe tek dizi girebildi. Savaşçı dizisi ilk sırada yer alırken, onu takip eden dizi ise altıncı sıradaki Elimi bırakma oldu. Yeni sezon dizileri Ağlama Anne ve Bir Litre Gözyaşı onuncu ve onbirinci sırada yer aldı.
REYTİNG SONUÇLARI 18 KASIM
Reyting sonuçlarına göre ilk 15’e giren dizi ve programlar şu şekilde;