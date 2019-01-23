Reyting sonuçları 22 Ocak: Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rekabetinde kazanan…
Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla merakla beklenen reyting sıralaması belli oldu. 22 Ocak tarihli reyting sıralamasında total raporuna göre birinci olan dizi Kadın oldu. Türkiye Kupası maçı nedeniyle saati değişen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise ikinci oldu ve zirve yarışından kopmadı. Fox Ana Haber üçüncü olurken Kadın dizisi özeti dördüncü, Boluspor Galatasaray maçı ise beşinci oldu.
REYTİNG SONUÇLARI 22 OCAK
Reyting sonuçlarına göre 22 Ocak sıralamasında total listede ilk 15’e giren programları aşağıda görebilirsiniz…