Reyting sonuçları 22 Ocak: Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rekabetinde kazanan…

Reyting sonuçları açıklandı ve dün ekranlarda en çok izlenenler belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ilk iki sırada yer aldı. Fox Ana Haber ise total sıralamasında üçüncü oldu. Maç sebebiyle saati değişen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sıralamada ikinci olarak yer aldı. İşte reyting sonuçlarına göre total raporu tablosu ve merak edilenler...