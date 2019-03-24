Reyting sonuçları 23 Mart: Survivor, Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş yarışı sonuçlandı!

Reyting sonuçları açıklandı ve 23 Mart tarihli reyting yarışında kazananlar belli oldu. Reyting sonuçlarına göre hangi dizi ve programlar listede kendine yer buldu? İşte Survivor, Bir Aile Hikayesi ve Erkenci Kuş'un yarıştığı gecenin reyting sonuçları...