Reyting sonuçları 23 Mart: Survivor, Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş yarışı sonuçlandı!
Reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Survivor Türkiye Yunanistan günün birincisi oldu, total raporunda Fox Ana Haber ikinci olurken, Bir Aile Hikayesi adlı dizi üçüncü oldu. Sevilen dizi Erkenci Kuş’un yeni bölümü reyting sıralamasına dördüncü olarak girebildi.
REYTİNG SONUÇLARI 23 MART TOTAL RAPORU
1- SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN
2- FOX ANA HABER
3- BİR AİLE HİKAYESİ
4- ERKENCİ KUŞ
5- KİM MİLYONER OLMAK İSTER
6- SURVİVOR ÖZET
7- KALK GİDELİM
8- GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
9- İKİZLER MEMO-CAN
10- SHOW ANA HABER