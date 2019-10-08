Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Reyting sonuçları 7 Ekim: Çukur ve Yasak Elma rekabetinin kazananı belli oldu
Reyting sonuçları 7 Ekim: Çukur ve Yasak Elma rekabetinin kazananı belli oldu
Reytinglerde pazartesi akşamının en çok izlenenleri belli oldu. 7 Ekim akşamı reyting sonuçlarına göre Çukur birinci olurken, Fox Ana Haber ikinci oldu, Yasak Elma ise üçüncü sırada yer aldı. Ekranların yeni dizisi Çocuk ise ilk 10'a giremedi. İşte güncel reyting sonuçları...
Magazin 8 Ekim 2019 - 11:28

Diziler arasında kıyasıya rekabet sürerken, günü ilk sırada bitiren yapım merak ediliyor. Reyting sonuçları açıklandı ve reyting sonuçlarına göre 7 Ekim tarihli sonuçlarda Çukur geçtiğimiz hafta gibi yine ilk sırada yer aldı. Fox Ana Haber ikinci, Yasak Elma üçüncü, Zalim İstanbul yedinci, Çocuk dizisi ise ondördüncü oldu. İşte reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan diğer dizi ve programlar…

REYTİNG SONUÇLARI 7 EKİM

İLGİLİ HABERYamaç savaş ilan ediyor
İLGİLİ HABEREnder, Şahika'nın peşini bırakmıyor!