Reyting sonuçları 7 Ekim: Çukur ve Yasak Elma rekabetinin kazananı belli oldu

Reytinglerde pazartesi akşamının en çok izlenenleri belli oldu. 7 Ekim akşamı reyting sonuçlarına göre Çukur birinci olurken, Fox Ana Haber ikinci oldu, Yasak Elma ise üçüncü sırada yer aldı. Ekranların yeni dizisi Çocuk ise ilk 10'a giremedi. İşte güncel reyting sonuçları...

Diziler arasında kıyasıya rekabet sürerken, günü ilk sırada bitiren yapım merak ediliyor. Reyting sonuçları açıklandı ve reyting sonuçlarına göre 7 Ekim tarihli sonuçlarda Çukur geçtiğimiz hafta gibi yine ilk sırada yer aldı. Fox Ana Haber ikinci, Yasak Elma üçüncü, Zalim İstanbul yedinci, Çocuk dizisi ise ondördüncü oldu. İşte reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan diğer dizi ve programlar…

REYTİNG SONUÇLARI 7 EKİM