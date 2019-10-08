Reyting sonuçları 7 Ekim: Çukur ve Yasak Elma rekabetinin kazananı belli oldu
Diziler arasında kıyasıya rekabet sürerken, günü ilk sırada bitiren yapım merak ediliyor. Reyting sonuçları açıklandı ve reyting sonuçlarına göre 7 Ekim tarihli sonuçlarda Çukur geçtiğimiz hafta gibi yine ilk sırada yer aldı. Fox Ana Haber ikinci, Yasak Elma üçüncü, Zalim İstanbul yedinci, Çocuk dizisi ise ondördüncü oldu. İşte reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan diğer dizi ve programlar…
REYTİNG SONUÇLARI 7 EKİM