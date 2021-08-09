Robbie Williams ve eşinin Türkiye tatili

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk eşi Ayda Field ve çocuklarıyla Türkiye'de tatil yapıyor. Çift, Bodrum'un ardından bu kez Datça'ya geçti.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams ve Türk eşi Ayda Field, yaz tatilleri için rotalarını Türkiye’ye çevirdi. Bir süredir Bodrum’da arkadaş gurubuyla olan çift, geçtiğimiz günlerde Datça’ya geçti. Mesudiye Ovabükü'nde demirleyen grup, tüm gün denize girdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, çift, Güney Fransa tatilinin ardından rotayı Türkiye’ye çevirdi. Arkadaş grupları ile birlikte denize açılan Robbie Williams ve Ayda Field, çocukları ile birlikte tüm gün denizin tadını çıkardı.

Türkiye aşkıyla bilinen Field’in sempatik tavırları dikkatleri çekerken, çift tatillerini Instagram hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

2010 yılında nikah masasına oturan Ayda Field ile Robbie Williams’ın; Theodora, Charlton, Colette ve Beau Benedict Enthoven adında dört çocuğu bulunuyor..

İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncu Jason Statham'ın bilinmeyen kariyeri