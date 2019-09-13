Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu ve oyuncuları

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi bu akşam televizyonda izleyici ile buluşacak. Efsane bilimkurgu filminde serinin yedincisi olan Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi'ne dair detaylar...

2016 yılında vizyona giren Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’ni Gareth Edwards yönetiyor. İşte Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filminin konusu ve oyuncuları…

OYUNCULAR

Başrolü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryo ise u Chris Weitz’a ait.

FİLMİN KONUSU

Lucasfilm’in yeni “ara dönem filmlerinden ilki” olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star’ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV’ten öncesini anlatacak. Gareth Edwards’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryo ise u Chris Weitz’a ait.