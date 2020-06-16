Rosie Huntington-Whiteley karantinadan çıktı, soluğu plajda aldı

Uzun süredir corona virüsü karantinasında olan İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, plaj sezonunu açtı. Aksiyon filmlerinin aranan aktörü Jason Statham ile birlikteliğinden iki yaşında oğlu olan Whiteley önceki gün Malibu'da plajda görüntülendi.

Başarılı model Rosie Huntington-Whiteley önceki gün olu Jack Oscar’ı da yanına alarak Malibu’da plaja gitti. Whiteley oğlunu objektiflerden uzak tutmayı başarsa da kendisi fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

ELİNİ KARNINDAN İNDİRMEDİ

Siyah bikini giyen Whiteley, formda görüntüsüyle dikkat çekti. Victoria’s Secret meleği olarak kariyerinde önemli bir yer edinen ünlü modelin plajda ellerini sürekli karnında birleştirmesi de gözden kaçmadı.

İKİNCİ BEBEK SİNYALİ Mİ?

Ünlü modelin sık sık tekrarladığı bu hareket ‘ikinci bebek mi geliyor?’ sorusunu akıllara getirdi. Whiteley, geçtiğimiz günlerde de Beverly Hills’te çıktığı bir alışverişte de aynı hareketi yapmıştı.