Rosie Huntington-Whiteley karantinadan çıktı, soluğu plajda aldı
Başarılı model Rosie Huntington-Whiteley önceki gün olu Jack Oscar’ı da yanına alarak Malibu’da plaja gitti. Whiteley oğlunu objektiflerden uzak tutmayı başarsa da kendisi fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.
Siyah bikini giyen Whiteley, formda görüntüsüyle dikkat çekti. Victoria’s Secret meleği olarak kariyerinde önemli bir yer edinen ünlü modelin plajda ellerini sürekli karnında birleştirmesi de gözden kaçmadı.
Ünlü modelin sık sık tekrarladığı bu hareket ‘ikinci bebek mi geliyor?’ sorusunu akıllara getirdi. Whiteley, geçtiğimiz günlerde de Beverly Hills’te çıktığı bir alışverişte de aynı hareketi yapmıştı.