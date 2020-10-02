Rubato’nun solisti için 35 yıl hapis istemi

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un sevgilisi Burcu Yılmaz’ı darbetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Burcu Yılmaz ile Özer Arkun’un 2019 yılından beri arkadaş oldukları ve 2020 yılında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları aktarıldı.

Suç tarihinde ikilinin Üsküdar’daki evlerinde bulundukları sırada aralarında tartışma yaşandığının aktarıldığı iddianamede, Arkun’un elinde bulunan su dolu bardağı Burcu Yılmaz’a fırlattığı açıklandı.

EVDEN ÇIKMASINA ENGEL OLDU

İddianamede Burcu Yılmaz’ın bunun üzerine evden çıkmaya çalıştığı ancak Arkun’un buna engel olduğu anlatıldı. Kadının kendisini odaya kitleyerek koruma altına aldığı kaydedildi.

YÜZÜNDEN KANLAR GELİNCE BIRAKTI

Burcu Yılmaz’ın kapıyı açması üzerine sanığın içeri girerek öpmeye çalıştığı, kadının engel olmak istemesi üzerine şiddet uyguladığı aktarıldı. İddianamede Burcu Yılmaz’ın yüzünden kanlar geldiği ve bunun üzerine sanığın mağdur kadını bıraktığı anlatıldı.

“OLANLARI ANLATIRSAN ZARAR VERİRİM”

Burcu Yılmaz’ın banyoda yüzünü temizlerken bilincini kaybettiği ve kendine geldiğinde sanığın yüzüne buz koyduğu da iddianamede aktarılarak, Arkun’un kadına olaydan kimseye bahsetmemesi şartıyla hastaneye götüreceğini söylediği, aksi takdirde aralarında geçen özel şeyleri Burcu Yılmaz’ın ailesine anlatmakla tehdit ettiği belirtildi.

Burcu Yılmaz’ın kabul etmesi üzerine birkaç saat sonra sanığın yaralı kadını Kadıköy’de özel bir hastaneye götürdüğü de iddianamede anlatıldı. Kadının İstanbul’da yakını olmadığı ve seyahat kısıtlaması olması nedeniyle korktuğu için merdivenlerden düştüğünü söylediği hastane çıkışı ise sanık eczaneye gittiği sırada kendi videosunu çektiği, evde ise sanığın kanları temizlediği anın kısa bir videosunu çektiği anlatıldı.

Sanığın, kadına şikayetçi olursa kendisine zarar vereceğini ve aralarında geçenleri babasına anlatacağını söylediği de iddianamede belirtildi.

BARDAK SİLAH SAYILDI

İddianamede yer verilen İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün raporunda Burcu Yılmaz’ın her iki gözünün altında da ekimoz olduğu, sağ dirseğinin basit tıbbi müdahale ile giderebilecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede Özer Arkun’un Burcu Yılmaz’ı yaraladığı bardak ise silah olarak kabul edildi.

35 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede sanık Özer Arkun’un ‘nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘hakaret’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (İHA)

