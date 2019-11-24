Sabriye Şengül İngiltere’de 32 saniye dayanabildi

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül, ilk defa çıktığı kafes dövüşünde ayağının kayması sonucu yere düştü. Talihsiz anlar yaşayan milli sporcumuz Hollandalı rakibine yenildi. Şengül, karşılaşma sonrası bir paylaşım yaparak özür diledi.

Sabriye Şengül tarihte ilk kadın Türk MMA dövüşçüsü olarak çıktığı kafes dövüşünün 32. saniyesinde nakavt olarak maçı kaybetti. Sabriye Şengül, Bellator Londra’da ayağının kaymasıyla düştü ve rakibi tarafından üst üste yumruklara maruz kaldı.

MAÇ SONRASI OLAY ÇIKTI

Hollandalı dövüşçü Denise Kielholtz, Sabriye’yi kısa süre içinde mağlup ederken maç sonrasında olay çıktı.Milli sporcumuz maçın ardından “Kickboks demiştik kickboks! MMA değil!” diye rakibine bağırdı.

“HIRSIMA YENİK DÜŞTÜM”

İlk maçından yenilgiyle dönen Sabriye Şengül sosyal medya sayfasından “Antrenörlerimle 1 aydır savunma çalıştığımız halde gereken taktiği yapamadım çünkü sinirime ve hırsıma yenik düştüm. Asla heyecanlı değildim. Türk halkından ve antrenörlerimden özür diliyorum. Hiçbir şey bitmedi bu daha başlangıç” paylaşımını yaptı.

