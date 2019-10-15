Şahan çaldı, Mahsun’dan teklif geldi

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından gitar çalarken görüldüğü bir videosunu paylaştı, Gökbakar'a yorum yapanlar arasında Mahsun Kırmızıgül de vardı.

Recep İvedik 6 filmini seyircisiyle buluşturmaya hazırlanan Şahan Gökbakar, bir yandan bu olayın heyecanını yaşarken bir yandan da sosyal medya hesabından yeteneğini ortaya koyduğu keyifli fotoğraflar ve videolar paylaşmaya devam ediyor.

Şahan’ın milyonlar tarafından tanınmasını sağlayan ‘Dikkat Şahan Çıkabilir’ adlı programda hayat verdiği Berkut karakteri üzerinden onun gitar konusundaki yeteneklerini öğrenmiştik. Gökbakar hesabından yaptığı son paylaşımla yıllar içerisinde gitar yeteneklerini daha üst basamaklara taşıdığını gösterdi.

EŞİNE GÖNDERME YAPTI

Şahan Gökbakar, ‘Bir Yıldız Doğuyor’ adlı filmde dinlediğimiz Shallow şarkısını eşi için çaldı ve şu satırlarla paylaştı:



“Canım karımın en sevdiği şarkılardan biri… Senin icin çalıyorum karıcığım umarım beğenirsin… Bir Bradley Cooper olmasam da, bizim de kendimize göre bir şeklimiz var yani öv beni”

Gökbakar’ın başarılı performansı çok fazla sayıda övgü alırken Mahsun Kırmızıgül, oyuncunun bu paylaşımını çok beğendiğini “Albüm yapalım” sözleriyle gösterdi.