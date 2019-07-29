Şahan Gökbakar’dan Tarım ve Orman Bakanlığı’na: Biz salak mıyız?

Türkiye’nin oksijen depolarından Kazdağları’na yapılmak istenilen altın madeni, tüm vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyadan ‘Kazdağları hepimzin’ etiketiyle başlatılan ve birçok CHP’li belediye tarafından da desteklenen Kazdağları’nı koruma girişimi büyük ilgi gördü. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, Kazdağları ile ilgili iddialara, sosyal medya hesaplarından yanıt verdi. Maden sahasının Kazdağlarında değil Kazdağlarına 40 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen açıklamada, kesilen ağaç sayısının da iddia edildiği gibi 195 bin değil 13 bin olduğu kaydedildi.

ŞAHAN’I İKNA EDEMEDİLER

Şahan Gökbakar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir yazı kaleme aldı ve ikna olmadığını şu sözlerle açıkladı:

“Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmış. Demiş ki ‘evet ağaçlar katledildi ama 195 bin değil 13 bin ağaçcık kestik canım. He ayrıca da Kaz dağları değil orası 40 km uzağı… Bakanlığa sorularım:

Biz salak mıyız?

Göz görüyor bakın bakalım kaç ağaç kesilmiş? Kaz dağları ve etrafı kaç km² su kaynaklarına sahip? İstanbul’a su kaç km öteden geliyor? Yahu o bölgedeki köylere su taşıyan nehirler ve kaynaklar kaç km öteden geliyor? 40 km Kaz Dağları ve su kaynakları için, ev ile bakkala olan uzaklik gibi denilebilir… Yani açıkçası bu açıklamayı yapan ve bunu açıklama diye veren zihniyet işte sorun. Açıklama degil itiraf olmuş.. ACİLEN BU KANADALI ŞİRKET DEFOLUP GİTSİN BURDAN… Kanada’da ormanda bırak siyanürle altını, mangal yaktırmazlar be! BUNU ONAYLAYAN VE İZİN VEREN TÜM KİŞİLERDEN DE HESAP SORULSUN!”