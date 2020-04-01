Sakar Şakir nerede hangi yıl çekildi? İşte Sakar Şakir filminin konusu ve oyuncuları…

Kemal Sunal’ın canlandırdığı Sakar Şakir üzerinden yıllar geçmesine rağmen izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Sakar Şakir filminde sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir’in İstanbul’da yaşadıklarını izliyoruz. Peki, Sakar Şakir nerede, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne?

Amcasından kalan mirası almak için Kayseri'den İstanbul'a gelen Sakar Şakir birçok macera ve olay içerisinde kendini bulurken, izleyenlere de kahkaha tufanı yaşatıyor. Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Sakar Şakir bu akşam televizyonda izleyiciler karşısına çıkacak. Peki Sakar Şakir nerede çekildi? İşte oyuncular ve konusu…

SAKAR ŞAKİR NEREDE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal’ın canlandırdığı Sakar Şakir, 1977 yılında Yeşilköy’de çekildi.

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI

Sakar Şakir/Hasan Titiz rolünde Kemal Sunal

Fatma Şen rolünde Adile Naşit

Hacı Şen rolünde Ali Şen

Gardrop Fuat rolünde Ünal Gürel

Marmara Kazım rolünde Macit Flordun

Lüfer rolünde Necdet Yakın

Şükrü rolünde Atilla Ergün

Sabri rolünde Kamer Sadık

Kahveci rolünde Hakkı Kıvanç

Sevda rolünde Ayfer Feray

Televizyoncu rolünde İhsan Yüce

Yusuf rolünde Yusuf Sezer

Arap Celal rolünde Celal Yonat

Zühtü rolünde Yavuz Şeker

Bekçi rolünde İhsan Bilsev

Çaycı İbo rolünde Hamit Haskabal

Otobüs muavini Mustafa rolünde Cengiz Öktem

Tuvalet kuyruğundaki adam rolünde Bahri Ateş

Hizmetçi rolünde Nermin Özses

Emlakçı rolünde Natuk Baytan

Manav rolünde İbrahim Kurt

SAKAR ŞAKİR KONUSU

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir’e İstanbul’da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar.Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul’da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul’un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)