Şans Kapıyı Çalınca ilk bölümüyle ekranlarda! Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Ferit Aktuğ kimdir?

Yaz sezonunda televizyonlarda görmeye alışkın olduğumuz yarışma progmlarına bir yenisi daha ekleniyor. Bu akşam Şan Kapıyı Çalınca ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Ferit Aktuğ'un üstlendiği Şans Kapıyı Çalınca'da aileler 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için çabalayacak. Peki Ferit Aktuğ kimdir?

Şans Kapıyı Çalınca bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanacak. Ailelerin yarıştığı Şans Kapıyı Çalınca eğlence programının sunuculuğunu ise oyuncu Ferit Aktuğ yapıyor. İşte sunucu Ferit Aktuğ ve Şans Kapıyı Çalınca programı hakkında merak edilenler…

ŞANS KAPIYI ÇALINCA BAŞLIYOR!

50 Bin TL’lik büyük ödülü kazanmak için yapmanız gereken tek şey evinize getirilen oyuna iyi çalışmak. Sonrasında bu oyunu stüdyoda ve ekran başındaki milyonların önünde başarıyla tamamlamak. Bu yarışmada en büyük destekçiniz aileniz!

Ntc Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, 90’lı yılların efsane yarışma programı “Şans Kapıyı Çalınca” başarılı oyuncu Ferit Aktuğ’un sunumuyla atv izleyicileri ile buluşacak.

Yarışmacıların birbirinden renkli oyunlara evlerinde bir hafta hazırlanmasının ardından “Kader Anı” denilen yarışma sahnesinde performanslarını sergileyeceği yarışma programı izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Aile dayanışması ve motivasyonun çok önemli olduğu yarışmada aile babaları büyük ödül olan 50 bin Türk Lirası’nı kazanmak için yarışacak.

FERİT AKTUĞ KİMDİR?

Mustafa Ferit Aktuğ 17 Kasım 1978 doğumlu Türk oyuncudur. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli TV dizilerinde rol aldı.

Kavak Yelleri’nde Efe’nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır. Eti reklamında oynamıştır. Oyuncu 2013 yılından beri Star TV’de yayınlanmaya başlayan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri canlandırmıştır. Son olarak FOX TV’de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide Genco adlı karakteri canlandırmıştır.