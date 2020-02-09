Savaş Vadisi oyuncuları kimler? Savaş Vadisi filmi konusu ne?

Savaş Vadisi, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD – Japonya savaşı sırasında insanları öldürmeyi reddeden vicdani retçi asker Desmond T. Doss'un sağlıkçı olarak savaşa gönderilmesini anlatıyor. İşte Savaş Vadisi filmi konusu ve oyuncuları…

SAVAŞ VADİSİ KONUSU

Savaş Vadisi, tek bir kurşun sıkmadan 75'e yakın kişiyi kurtaran kahramanın hikayesini ele alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinin ardından Desmond T. Doss (Andrew Garfield) da birçok Amerikalı gibi orduya katılmaya gönüllü olur. Ancak dindar bir Hıristiyan ve bir pasifist olan Doss, savaşta insan öldürmeyi ve herhangi bir şekilde silah kullanmayı reddetmektedir, onun yerine savaş alanında yaralıları kurtararak hizmet etmek istemektedir. Bu tavrı hem komutanları, hem de asker arkadaşları arasında ilk başta çok sert tepkiyle karşılanır, askeri mahkemeye bile çıkar. Ancak Doss, son derece sert bir eğitimden geçip, kendi hayatı pahasına silahsız bir şekilde savaş alanına gitmeyi çoktan göze almıştır. Amerikan tarihinin ilk Onur Madalyası'na layık görülen vicdani retçisi olan Doos'un gerçek yaşam hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmeni ise Mel Gibson…

SAVAŞ VADİSİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Andrew Garfield

Teresa Palmer

Sam Worthington

Luke Bracey

Hugo Weaving

Rachel Griffiths