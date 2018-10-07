Savaşçı 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kaan Bozok’a operasyon (Savaşçı 49. son bölüm izle)

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Savaşçı 49. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Savaşçı 49. son bölümde… Kılıç Timi Kaan Bozok’u ele geçirmek için her yerde operasyonlar yapar. Gelen son ihbar da boş çıkmıştır. Kaan Bozok bulunamamaktadır. Ancak Azerbaycan’dan gelen bir istihbarat olayın seyrini değiştirir. Kaan Yüzbaşı bulunmuştur ve bir operasyon daha yapılacaktır. Peki Savaşçı 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 49. Bölüm özeti…

SAVAŞÇI 50. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm 50. Bölüm) fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 49. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Ortalık toz dumandır. Kaan Bozok’u kurtarma operasyonunda işler sarpa sarar. Yüzbaşı Kaan Bozok ortalıkta yoktur. Kılıç Timi çaresiz kalmıştır.

Serdar Üsteğmen Kaan Yüzbaşının evine gelir. Kaan’ın annesi oğlunun bulunup bulunmadığını sorar. Serdar çaresiz kalmıştır. Onu her yerde aradıklarını söylese de annesini ikna edemez. Galip Astsubay hastaneden çıkmıştır. Server Hanım oğluna seslenir. Neredeysen dön ne olursun diyerek göz yaşı döker.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Kaan Bozok bu arada bir Bulgar gemisindedir. Gemiden limana onun resmi gönderilir. Bu arada Doğan sözleşmeli er olarak orduda kalacağını Halil İbrahim Albaydan öğrenince sevinçten çılgına döner.

KAAN YÜZBAŞI’YA OPERERASYON

Kaaan Yüzbaşı’nın gemide olduğu haberi gelir. Azerbaycan’da gemiye operasyon yapılıp Kaan Yüzbaşı alınacaktır. Kopuz Albay, Kılıç Timine operasyonun detaylarını açıklar. Kaan Bozok ölü ya da diri geri getirilecektir. Herkes tedirgin olmuştur.

Serdar Üsteğmen, Kaan Yüzbaşının annesine gider. Server Hanım Serdar’a oğlunun katil olmadığını ona kim dokunursa çıplak elle boğacğını söyler. Her ana kendi Aslanının arkasında olduğunu kimseye yem edecek oğlu olmadığını da ilave eder.

Kılıç Timi Azerbaycan’a ulaşmıştır. Gemi limana yanaşmaktadır. Operasyon için düğmeye basılmıştır. Bu sırada geminin arka tarafından biri atlamıştır. Halil İbrahim Albay, Haydar Yüzbaşıya onu canlı olarak almalarını söyler. Tim harekata başlamıştır ancak ele geçirdikleri şahıs Kaan Book değildir. Kaan onları atlatmıştır…