Savaşçı 59. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Karon’un aklını başından alan hamle! (Savaşçı 58. son bölüm izle)

Savaşçı'nın bu akşam yayınlanan yeni sezon 58. son bölümünde; Karon'un sinsi planları Kutalmış Paşa ve Kopuz Albay'ı zor durumda bırakırken, Bahtiyar Yüzbaşının eşi ile birlikte kaçırılan Turan askerlerinin teröristlerin elinden nasıl kurtarılacağı merak uyandırıyor. Bahtiyar'ın Karon'un üzerine yürüyüp gırtlağına sarıldığı anlar heyanı yükseltirken, çatışma sırasında vurulan Kağan Yüzbaşıyı uçurumun kenarından kim kurtarıyor. Peki Savaşçı dizisi 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 58. son bölümde yaşananlar…

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Savaşçı 58. son bölümü ile bu akşam Fox TV’de ekrana geldi. Savaşçı 58. son bölümde; Kopuz Albay, Kılıç Timi ile birlikte Karon’u saklandığı yerde ele geçirirken, Kutalmış Paşa’dan gelen bir haber herkesi zor bir kararın eşine getirir. Kılıç Timi, Pilot Üsteğmen Funda ile birlikte helikopterde her şeyden habersizdir. Kopuz Albay Karon ile birlikte Ankara’ya yola çıkmak için helikopteri beklerken, Karon’un sözleri ile Bahtiyar çileden çıkıyor. Peki Savaşçı 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 58. bölüm özeti…

SAVAŞÇI 59. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm 59. bölüm fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 58. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kutalmış Paşa, Kopuz Albayı arayarak, Karon’u ne pahasına olursa olsun karargaha getirmesini söyler. Kopuz Albay şaşırmıştır. Başka bir odaya geçen Kopuz Albay verdiği emri gelmemiş ya da geç gelmiş gibi yapmasını Karon’u ortadan kaldırabileceğini söylese de Kutalmış Paşa ona Karon’un kaçırdığı insanlardan bahsederek onu sağ salim ona getirmesini söyler. Kopuz Albay çaresiz kalmıştır. Karon, Kopuz Albaya emri alıp almadığını sorunca delirir ve ona yumruk atar.

BAHTİYAR KARON’A SALDIRIYOR

Kopuz Albay, Bahtiyar Yüzbaşıya adamı paketlemesini söyler. Karon’un elleri kelepçelenerek Ankara’ya doğru yola çıkmak için dışarıya çıkarıldığında Bahtiyar, Kopuz Albaya onun kendisini nerden tanıdığını bunu açıklamasını söyler. Kopuz Albay Bahtiyar’ın ısrarları sonucunda eşinin ve bazı insanların Karon’un adamlarının elinde olduğunu söyler. Bahtiyar çıldırmış bir şekilde Karon’a saldırır ve karısının nerede olduğunu söylemesini ister.

KILIÇ TİMİ’NE İZİN YOK

Pilot Üsteğmen Funda ile birlikte Kılıç Timi Ankara’ya ulaşmıştır. Funda bir ambulansla hastaneye kaldırılır. Kağan Bozok ve Haydar Yüzbaşıyı Kutalmış Paşa çağırır. Karon ve Albay Kopuz hakkında son gelişmeleri anlatır. Onların Ankara’ya doğru yola çıktıklarını söyler. Ardından Türk Dünyası Birliği’nden bazı insanların yakınlarının ve Bahtiyar Yüzbaşının eşinin de Karon’un adamlarının elinde olduğunu ve Kılıç Timi’nden karargahtan ayrılmamalarını ister.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KARON KORKUDAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIYOR

Bu sırada Kopuz Albay ve Turan ordusu askerleri Karon ile birlikte onları alacak olan helikoptere ulaşmak için yoldadır. Karon, helikopteri beklerken, Bahtiyar Yüzbaşıyı çileden çıkarmak için elinden geleni yapmaktadır. Sonunda Bahtiyar’ın eşi ile ilgili söyledikleri onu çileden çıkarır. Silahını çeken Bahtiyar Karon’un kafasına dayar. Karon’un bu sözleri Kopuz Albayı da çileden çıkarmıştır. Gelen helikoptere Bahtiyar Karon ve kendisi biner. Helikopter havalanıken Karon, diğer askerlerin neden binmediğini sorar. Kopuz Albay helikopterin daha da yükselmesini ister. Karon çok korkmuştur. Helikopter iyice yükseldikten sonra Bahtiyar’a helikopterin kapısını açtırarak Karon’u aşağıya atmasını ister. Karon’a adamlarının elinde bulunan rehineleri sorar. Karon korkudan ne yapacağını şaşırır. Kopuz Albay’a sınırdan içeri girdikleri anda adamlarına telefon edeceğini, rehinelerin durumlarının iyi olduğunu söyler.