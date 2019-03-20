Savaşçı 68. yeni bölüm fragmanı yayında! Kılıç Timi’nin büyük yemini!

Savaşçı yeni bölüm (68. Bölüm) fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Teröristlerin elinde rehin tutulan Çiğdem Teğmeni sağ salim kurtarmak isteyen Kopuz Albay, Kılıç Timi'ni harekete geçiriyor. Kağan Bozok, kız kardeşimiz dediği Çiğdem'i bedeli ne olur olsun kurtarmak için ant içiyor. İşte Savaşçı 68. yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Kırlangıç Paşa tüm çabalarının sonucunda iki oğlunu da kahvaltı masasında görmekten çok mutludur. Artık iki oğlunu bir araya getirdiği için ölse de gözü açık gitmeyeceğini söyler.Kopuz Albay ve kardeşi Murat bunun için ona teşekkür eder.

ÇİĞDEM’İ ŞOKE EDEN TELEFON

Çiğdem Teğmeni telefonla arayan askeri onunla görüşmek isteyen biri olduğunu haber verir. Çiğdem görüşmek isteyen kişinin kim olduğunu sorar. Görüşmek isteyen kişinin Kürşat Kınık ile ilgili olduğu bilgisini alır. Çiğdem, Kürşat’ın adını duyduğunda şoke olur. Ne diyeceğini bilemez. Telefon elinden düşer. Hemen harekete geçer.

ELSA VE KOPUZ YÜZ YÜZE

Kopuz Albay ve kardeşi kahvaltı masasındayken kapı çalınır. Kopuz kalkıp kapıyı açar. Kapıyı açtığında karşısındaki kadını tanıyamaz. “Buyrun” der. Kadın “merhaba ben Elsa” diyerek elini uzatır. Kopuz şaşırır. Kardeşi ve Kırlangıç Paşa gelen kişinin kim olduğunu merak eder. Murat masadan kalkıp kapıya gittiğinde Kırlangıç Paşa tedirgin olmuştur.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Kadının eli havada kalır. Kopuz birşey diyecekken yanına kardeşi gelir. Murat Elsa’yı görünce hayretler içerisinde kalır. Elsa, Melik’in Türkiye’ye gelmekte olan Türk soydaşlarla ilgili planını öğrenir. Hemen Lazar ve Velid’i harekete geçirir. Bu arada karagahta Türk soydaşların Türkiye sınırından geçtiği haberi alınır.

KOPUZ KILIÇ TİMİ’Nİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Yörük Haydar, Kopuz Albay’ı konuyla ilgili olarak bilgilendirir. İran sınırından geçen bu soydaşlardan iki gündür haber alınamadığını ve bu soydaşların teröristlerin eline geçmiş olabileceğini söyler. Kopuz Albay hemen Kılıç Timi’ni Türk soydaşları bulmaları için görevlendirir.

KAĞAN BOZOK’TAN İNTİKAM YEMİNİ

Kılıç Timi soydaşların son olarak görüldüğü bölgeye helikopterle intikal eder. Bu sırada Elsa’nın emriyle harekete geçen Lazar ve Velid adamlarıyla birlikte Türk soydaşlarını rehin alırlar. Türk soydaşlardan birinin küçük kızı bu sırada hayatını kaybeder. Kılıç Timi onları bulmak için zamanla yarışırken ölen çocuğun mezarını bulurlar. Kağan Bozok, telsizle teröristlere bunun aintikamını alacağı mesajını verir.