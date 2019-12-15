Savaşçı 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 86. son bölüm izle

Savaşçı 86. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Kopuz Albay hayatının en büyük kararını veriyor. Doğu Türkistanlı kafileye ulaşan Turan Timi, dönüş yolunda Sara ve adamlarının saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. Savaşçı 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 86. son bölüm izleme linki...

Savaşçı dizisinin son bölümünde; teröristler tarafından atılan roket Çiğdem Teğmen'in yakınlarında patlarken, Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi, arkadaşlarını ateş çemberinden çıkarmak için şimdi daha hızlı olmak zorundadır. Kutalmış Paşa ve Kopuz Albay'ın karargahta gergin bekleyişi sürerken Sara'yla ilgili gelişen beklenmedik bir durum, kafaları karıştırır. Ancak Markus'un pes etmeye niyeti yoktur.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI 86. SON BÖLÜM İZLE

Kılıç Timi'ni ortadan kaldırmak için yaptığı planı hemen devreye sokarken, Üsteğmen Batur'un çılgın hamlesi, gerilimi daha da tırmandırır ve Kopuz Albay'ı önemli bir seçimin eşiğine getirir…

Markus'un elinden alınan Doğan birden fenalaşır ve kendinden geçer. Kılıç Timi Doğan'ı kaybetmekle karşı karşıya kalırken, Turan Timi ise Velid'in içinde olduğu aracın yolunu kesmiştir. Ancak gelişen beklenmedik olaylar Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa dahil, herkesi şaşkına çevirir.

Bu arada karargaha, Türkiye'ye gelmek için yola çıkan Doğu Türkistan'lı bir grup soydaşımızdan, haber alınamadığı bilgisi gelir. Kutalmış Paşa, Turan Timi'ni kafileyi bulup, Türkiye'ye getirmesi için görevlendirirken, Çiğdem Teğmen de bu göreve talip olur. Fakat Turan Timi soydaşlarımıza ulaşmak için canını dişine takıp ilerlerken, Sara'nın uluslararası bağlantılarından elde ettiği önemli bir bilgi, olayların seyrini değiştirecek ve Turan Timi'ni ortadan kaldırmak isteyen Markus'un eline büyük bir koz geçmesini sağlayacaktır.