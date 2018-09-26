Savaşçı dizisinden haber var! Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Savaşçı dizisinden haber var! Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Savaşçı, üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. “Savaşçı” dizisinin yeni sezon çekimleri Eskişehir ve Ankara’da son hız devam ediyor. Heyecan dolu sezon finali ile akıllarda soru işaretleri bırakan dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte Savaşçı yeni sezona dair gelen son bilgiler...

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Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar'ın paylaştığı, yapımcılığını n Limon Film/Hayri Aslan'ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karacan'nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu'nun üstlendiği “Savaşçı” dizisinin çekimleri Eskişehir ve Ankara'da son hız devam ediyor.

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Savaşçı dizisi 48. bölümü ile şok edici bir sezon finali yapmıştı. Final sonrası yeni sezon heyecanı arttı. Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanlar olan, “Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatıldığı “Savaşçı”, yakında üçüncü sezonuyla FOX ekranlarında tüm heyecanı ile yeniden izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yayın gününde bir değişiklik beklenmiyor.

YENİ SEZONDAN İLK GÖRÜNTÜLER

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öldü sanılan Leyla’nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla’yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi’den gelen bir istihbarat Leyla’nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi’ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar…

Leyla’nın bu hamlesi sadece Kağan’ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.