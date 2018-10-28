Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı dizisinin hayranları FOX TV'yi açtığında hayal kırıklığına uğradı. Her Pazar akşamı saat 20.00'de yeni bölüm ile izleyiciyle buluşan Savaşçı dizisi bu akşam yok. Son zamanlarda diziler bir bir final yapıyor. Peki Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Hakan Dinçkol, Alican Albayrak ve Uğur Biçer'in yer aldığı Savaşçı dizisi FOX'ta yayınlanıyor. Savaşçı bu akşam 23.15’te tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SAVAŞÇI 52. BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı yeni bölümü 4 Kasım Pazar ekranlarda olacak.

SAVAŞÇI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Kağan'ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşarlar. Kağan'ın akibetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçmişlerdir. Ancak Leyla'nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası olacaktır.

Bu arada Türk Dünyası Kurultayı başarıyla tamamlanmıştır. Albay Kopuz ise Karon'un kampında bombardıman altında kalan Seyfi'ye ulaşmaya çalışır. Gelen bir istihbaratı değerlendiren Albay Kopuz, Kılıç Timi'ni operasyona çıkarır. Ancak operasyonda her şey yolunda gitse de Yörük Haydar'a kurulan şeytani plan, olayları içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

SAVAŞÇI’NIN OYUNCU KADROSU

SAVAŞÇI’NIN KONUSU NE?



Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi…

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar. Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”