Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez kaç yaşında ve nereli?

En son Avlu dizisinde seyrettiğimiz Şebnem Dönmez, 'Yeni Bir Ben' isimli programla ekranlarda olacak. Şebnem Dönmez 'Sabah Şekerleri' programı ile tüm Türkiye'ye adını duyurmuştu. Daha sonra bir çok sinema filminde de rol alan Şebnem Dönmez kimdir?

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17 Mayıs 1974’de dünyaya gelen Şebnem Dönmez, müzik-eğlence programları furyasının öncüsü olan Sabah Şekerleri programını Murat Başoğolu ile sundu. İkili daha sonra Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını da sundu. Yeni programla ekranlarda olacak Şebnem Dönmez hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte Şebnem Dönmez’in bilinmeyenleri…

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Şebnem Dönmez 17 Mayıs 1974 tarihinde Almanya'nın Salzgitter şehrinde doğdu. Şebnem Dönmez, 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli bir yarışma programı sundular. 1998'de ise Dönmez Star TV'de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi'ni sundu.



Bu gönderiyi Instagram’da gör Colours Sebnem Donmez (@shebnemdonmez)’in paylaştığı bir gönderi ( 17 Ağu, 2018, 6:45öö PDT )

2000'lerde ise dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para Kazanma Kılavuzu ile başladı. 2004'te Neredesin Firuze, 2006'da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, 2009'da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.

Kendisi aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katılmıştır. 2013 yılında kadrosuna dahil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar “Melda Yalgın” karakterini canlandırmıştır. Sonrasında Med Cezir dizisinde 2 yıl boyunca oynamıştır.