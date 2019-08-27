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Seçkin Piriler çimenlere yatmayı sevdi
Seçkin Piriler çimenlere yatmayı sevdi
Sosyal medya hesabından çocuklarıyla birlikte çekildiği mutluluk fotoğraflarını paylaşan Seçkin Piriler, çektiği selfielerle de öne çıkıyor.
Magazin 27 Ağustos 2019 - 07:53

Yaz aylarını iyi değerlendiren ve bol bol tatil yapan Seçkin Piriler, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili karelerle ne kadar fit bir vücuda sahip olduğunu gözler önüne serdi. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evli kaldığı süre boyunca bu evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getiren Piriler, buna rağmen korumayı başardığı düzgün fiziğiyle göz doldurdu. Instagram hesabından bol bol bikinili kare paylaşan Piriler aynı zamanda çektiği selfilerle de öne çıktı. Piriler son olarak ‘Çimenlere yatmayı sevdim’ notuyla birden fazla selfiesini paylaştı ve çektiği karelerle göz doldurdu.


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