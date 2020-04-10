Seda Akgül’ün yorumu İrem Derici’yi çileden çıkardı! ‘Tekil cinsel hayatından…’

Şarkıcı İrem Derici YouTube’da yayınlanan ‘Sansürsüz’ isimli programa konuk oldu. Derici, Dr. Mehmet Öz’ün ‘karantinada seks’ çıkışını yorumladı. Derici, “Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz'ün karantinada kalan insanlara bol bol çocuk ve seks yapın tavsiyeleri var. Peki yalnızlar ne yapsın?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Mastürbasyon mu yapın diyeyim. Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur.”

Derici’nin bu yanıtı Söylemezsem Olmaz programında özellikle Seda Akgül tarafından çok eleştirildi. Akgül, Derici’yi hedefe alarak “Bize ne senin kardeşim senin tekil cinsel hayatından… Mecbur musun açıklamaya…” dedi.

“SANKİ KÜFÜR ETMİŞİM GİBİ..”

İrem Derici yayına bağlandı ve isyan etti. Derici açıklamasında “sanki küfür etmişim gibi bipliyorsunuz anlamıyorum. Yapılan montaj nasıl işinize gelirse öyle yapılmış. Öyle bir lanse ediyorsunuz ki sanki ben ana avrat küfür etmişim gibi… Her şeyi çarpıtmanıza izin vermeyeceğim. Siz de öyle bir konuşursunuz ki ekran önünde prensesçilik oynuyorsunuz. Bir şeyi yapacaksanız tam yapın sonraki bölümü de verin.”

Seren Serengil ise bu yanıta “Magazin böyle bir şey değil. Her şeyi vermek zorunda değiliz. Bu tip konuşmalar sana yakışmıyor” dedi.