Ünlü isimlerden savaş tepkisi: Koskoca dünyaya sığamadık!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, dünya basınında yer alan ve halkın durumunu gösteren fotoğraflar herkesi derinden etkiliyor. Bu görüntülerden etkilenen ünlü isimler de, yaşanan savaşa isyan etti. Oyuncu SedaBakan, "Hiç kimse böyle bir dönemde savaşı yaşamamalı. Koskoca dünyaya sığamadık!" dedi.

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Rusya’nın dün sabah saatlerinde Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekâta ünlü isimlerden tepki yağdı. Seda Bakan, Tarkan, Nilgün Belgün, Burcu Biricik gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından “Savaşa hayır” mesajları yayınladı.

Seda Bakan: İki senedir corona virüsüyle insanlık perişan oldu. Hiç kimse böyle bir dönemde savaşı yaşamamalı. Koskoca dünyaya sığamadık! Allah kahretsin aç gözlü insanlığı…

Tarkan: Affedin bizi, affedin çocuklar. Büyüdük ama adam olamadık. Anlatın öğretin hepimize yeniden… Niye kirlendik saf kalamadık.

Nilgün Belgün: Her yaştan insan olarak kötü bir zamana geldik. Gençler için daha üzücü. Pandemi bitecek diye ümit ederken savaş da çıktı… Gördüğüm bir tek şey var ki kimse insanları düşünmüyor.

Burcu Biricik: Siren sesini duymak bile bu kadar korkunçken, lütfen durun.

Funda Arar: Atatürk’ün de dediği gibi savaş, zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.

Nur Fettahoğlu: Piyanist filmindeki bu sahnenin dediği gibi, insanların öldüğü hiçbir dava haklı değildir.

Yıldız Tilbe: Allah Ukrayna’ya yardım etsin. Savaş çıkaranlardan razı olmasın.

Işın Karaca: Savaş kimin haklı olduğunu değil, kimin güçlü olduğunu gösterir! Arada yanan hep masumlar oluyor.

Pınar Deniz: Bu döneme tanıklık etmek istemiyorum. Ruhum daralıyor.

Derya Uluğ: Güç kötülerin elinde… Dilerim iyiler kazanır.

Mine Tugay: Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, “Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.”

Fulden Uras: Daha ne göreceğiz! Nasıl bir döneme denk geldik böyle.

Melek Baykal: Zafer kimin olursa olsun, her kurşun gidip bir ananın yüreğini bulacak. Savaşa hayır.

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