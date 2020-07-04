Seda Başbuğ kimdir? İşte Seda Başbuğ hakkında merak edilenler…

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı’nın en büyük kızı olan Banu Ilıcalı’nın annesi Seda Başbuğ merak ediliyor. Peki Seda Başbuğ kimdir?

SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ ve Acun Ilıcalı’nın ilk eşi. 1988 yılında evlendiler. 1993 yılında ise boşandılar. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi. Banu Ilıcalı ve annesi Seda Bağbuğ Acun Ilıcalı’nın kanalı Tv8’de çalıştı. Seda Başbuğ son dönemde kurucusu olduğu anaokulunu işletiyor.