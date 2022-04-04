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Seda Güven ikinci kez hamile

Ali Güzel ile evliliğinden Yiğit Ali adından bir oğlu olan oyuncu Seda Güven, sosyal medya hesabından ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.

Yayınlanma: 17:01 - 04 Nisan 2022 Güncellenme:
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Seda Güven ikinci kez hamile

Oyuncu Seda Güven ile iş insanı Ali Güzel’in ‘Yiğit Ali’ adını verdikleri oğulları iki yıl önce dünyaya gelmişti.

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten güzel haber geldi. Seda Güven, Instagram hesabından ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

Güven, oğlu Yiğit Ali ile çekildiği kareler ile belirginleşen karnını gözler önüne serdi.

“BİLİN BAKALIM BURADA KAÇ KİŞİYİZ?”

Oyuncu, gönderisine “Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?” notunu düştü.

Seda Güven’e takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.

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