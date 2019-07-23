Seda Sayan rock söylemek için stüdyoya girdi

'O Ses Türkiye' yarışmasının finalistlerinden Sergio Gürlek'e düet sözü veren ve sözünü tutmak üzerine stüdyoya giren Seda Sayan, 'Keten Helva' isimli şarkıyı rock tarzı ile seslendirdi.

Rock şarkıcısı Sergio Gürlek’e verdiği sözü tutarak birlikte stüdyoya giren Seda Sayan, tarzının dışına çıkarak başarılı bir düete imza attı. Sayan, giyim tarzı ve vermiş olduğu kilolar ile de dikkat çekti. 56 yaşındaki Seda Sayan, fiziği ve giyim tarzıyla görenleri hayretlere düşürdü.

“ACUN’UN TUZAĞINA DÜŞTÜM”

Yemekteyiz programını sunmaya başlayan Seda Sayan, “Acun’un tuzağına düştüm. Bütün arkadaşlarım tatil yaparken ben harıl harıl çalışıyorum. Arkadaş onca yıldır sabah kuşağı program yapıyorum böyle uzun süren bir program görmedim. Kadınlar birbirini yiyor zaten kimseyi durduramıyorum da çok dertliyim çok” dedi.