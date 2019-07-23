Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Seda Sayan rock söylemek için stüdyoya girdi
Seda Sayan rock söylemek için stüdyoya girdi
'O Ses Türkiye' yarışmasının finalistlerinden Sergio Gürlek'e düet sözü veren ve sözünü tutmak üzerine stüdyoya giren Seda Sayan, 'Keten Helva' isimli şarkıyı rock tarzı ile seslendirdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 23 Temmuz 2019 - 07:35

Rock şarkıcısı Sergio Gürlek’e verdiği sözü tutarak birlikte stüdyoya giren Seda Sayan, tarzının dışına çıkarak başarılı bir düete imza attı. Sayan, giyim tarzı ve vermiş olduğu kilolar ile de dikkat çekti. 56 yaşındaki Seda Sayan, fiziği ve giyim tarzıyla görenleri hayretlere düşürdü.

“ACUN’UN TUZAĞINA DÜŞTÜM”

Yemekteyiz programını sunmaya başlayan Seda Sayan, “Acun’un tuzağına düştüm. Bütün arkadaşlarım tatil yaparken ben harıl harıl çalışıyorum. Arkadaş onca yıldır sabah kuşağı program yapıyorum böyle uzun süren bir program görmedim. Kadınlar birbirini yiyor zaten kimseyi durduramıyorum da çok dertliyim çok” dedi.

İLGİLİ HABERSeda Sayan: 'Şeyma Subaşı'nın kitabı toplatılmalı, hapse girebilir!'
Etiketler