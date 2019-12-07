Sefirin Kızı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı ne zaman başlayacak?
İzleyicilerin karşısına çıkmak için gün sayan Sefirin Kızı dizisinin ilk bölüm tarihi yayınlanan fragman ile birlikte belli oldu. STAR TV’de yayınlanacak dizinin başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu yer alıyor. İşte Sefirin Kızı fragmanı ve yayın tarihi…
SEFİRİN KIZI 1. BÖLÜM FRAGMANI
SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sefirin Kızı dizisinin başlama tarihi açıklandı. Star’da ekranlara gelecek olan Sefirin Kızı dizisinin 1. bölümü 16 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak.