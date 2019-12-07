Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sefirin Kızı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı ne zaman başlayacak?
Sefirin Kızı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı ne zaman başlayacak?
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Ege'de yaşanan bir aşk hikayesinin anlatıldığı Sefirin Kızı ilk bölüm ne zaman yayınlanacağı da ilk bölüm fragmanı ile birlikte duyuruldu. İşte Sefirin Kızı fragmanı…
Magazin 7 Aralık 2019 - 21:46

İzleyicilerin karşısına çıkmak için gün sayan Sefirin Kızı dizisinin ilk bölüm tarihi yayınlanan fragman ile birlikte belli oldu. STAR TV’de yayınlanacak dizinin başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu yer alıyor. İşte Sefirin Kızı fragmanı ve yayın tarihi…

SEFİRİN KIZI 1. BÖLÜM FRAGMANI

 

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sefirin Kızı dizisinin başlama tarihi açıklandı. Star’da ekranlara gelecek olan Sefirin Kızı dizisinin 1. bölümü 16 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak.

Etiketler