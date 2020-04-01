Seher Terzi kimdir? Seher Terzi nereli ve kaç yaşında?

Seher Terzi, 1966 doğumludur. İlk dizi deneyimini 2000 yılında yayınlanan Dadı dizisi ile gerçekleştiren Seher Terzi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Seher Terzi nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Yeni Hayat dizisinde Melehat karakterini canlandıran Seher Terzi hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Seher Terzi kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SEHER TERZİ KİMDİR?

Seher Terzi, 25 Eylül 1966 yılında Kırklareli'de dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Matematik bölümü mezunudur. Ardından Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. İlk televizyon dizisi projesi 2000 yılında yayınlanan Dadı dizisidir.

Beyaz Yalan, Fatih Harbiye, Parmaklıklar Ardında, Sizhirbazlar Okulunda Bir Türk, Gelmeyen Bahar, Çılgın Kolej, Canım Kocacığım, Yarım Elma, Beşik Kertmesi gibi yapımlarda rol alan Seher Terzi, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Yeni Hayat dizisinde Melehat karakterine hayat vermektedir. Seher Terzi, 1.60 metre boyunda, 67 kilo ve Terazi burcudur.

Seher Terzi'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Yeni Hayat (Melehat) (TV Dizisi)

2018 – Kanatsız Kuşlar (Şengül) (TV Dizisi)

2017 – Çılgın Kolej (Sinema Filmi)

2015 – Sihirbazlı Okulunda Bir Türk (Anne) (Sinema Filmi)

2015 – Beyaz Yalan (Bedriye) (TV Dizisi)

2015 – Fatih Harbiye (Kader) (TV Dizisi)

2013 – Gelmeyen Bahar (Sinema Filmi)

2007 – Parmaklıklar Ardında (Elmas) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2002 – Beşik Kertmesi (TV Dizisi)

2002 – Canım Kocacığım (Fatma) (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Sıdıka) (TV Dizisi)

2001 – 90-60-90 (TV Dizisi)

2000 – Dadı (TV Dizisi)