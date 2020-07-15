Selçuk Yöntem, Tuvana Türkay’ın paylaşımı hakkında açıklama yaptı

Doğum gününü dün akşam yakın arkadaşlarıyla kutlayan Selçuk Yöntem, Tuvana Türkay'ın paylaştığı mesajla ilgili konuştu. Yöntem "Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" dedi.

Usta tiyatrocu Selçuk Yöntem, önceki akşam 67’nci yaş gününü dostlarıyla kutladı. Cihangir’deki Sur Balık’ta kutlama yapan oyuncuya, Okan Bayülgen, Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ gibi yakın arkadaşları eşlik etti. Akşam saatlerinde mekana gelen oyuncu ekibi, gece yarısı mekandan ayrıldı. Yöntem, genç oyuncu Tuana Türkay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf hakkındaki soruya kaçamak yanıt verdi. Doğum gününü kutlamak için samimi bir yazı yazan ve kalp emojisi koyan Türkay’ın paylaşımı, aşka yoruldu. Yöntem, “Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın” dedi. Hızlıca Arzum Onan’ın kullandığı araca binen oyuncu, aşk iddialarını yalanlamış oldu.



Polislere tepki gösterdi!

Mekanda alkol alan Mehmet Aslantuğ, eşi Arzun Onan’a arabanın direksiyonunu emanet etti. Eşyalarını aracının bagajına koyan oyuncu, kendisine gül veren bir satıcıya para vermeyi ihmal etmedi. Evlerinin yolunu tutan oyuncu ekibi, karşıya geçmek isterken yapılan polis kontrolüne takıldı. Alkolmetreyi üfleyen Arzum Onan, örnek bir davranış sergileyerek 0 promil çıktı. Aslantuğ ise, görevini yapan muhabirlere müdahale etmek isteyen polis memurlarına bağırdı. Oyuncu, “Tamam basın mensupları işini yapıyor, sizde işinizi yapın. Bizim için görüntü alınması sorun değil, çeksinler de gidelim” dedi.