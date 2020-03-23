Selen Görgüzel Alkan: Corona’dan daha tehlikelisin insanoğlu

Yönetmen ve senarist Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden corona virüsü tehlikesini önemsemeden sokaklara çıkan insanlar hakkında bir paylaşımda bulundu.

Virüs tehlikesinin farkında olup evinde oturan milyonları önemsemeden gününü gün eden kalabalığa seslenen Selen Görgüzel Alkan, bir gazete kupürünün üzerine “Azin Nesin ruhun şad olsun ne denir ki!” yazdı ve gördüğü manzaraya “Corona’dan daha tehlikelisin insanoğlu” notunu düştü.